Fiorentina, rischio svincolo per Diakhate: Corvino offre il rinnovo

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle pagine de La Nazione quest'oggi trova spazio un focus relativo al mediano della Primavera della Fiorentina, Abdou Diakhate (al momento fuori rosa per infortunio e per essere un fuoriquota): nelle ultime settimane infatti il dg Corvino, per scongiurare la sua partenza a zero, ha proposto al senegalese un rinnovo della durata di cinque anni e le parti sono al lavoro per trovare un accordo. Diakhate per adesso non ha risposto ma aspetta prima di capire quali altre proposte potranno arrivare. In estate il club che era andato più vicino a tesserarlo era stata la Dinamo Zagabria (il tutto è saltato perché i viola avevano chiesto di inserire il 50% di incasso sulla futura rivendita).