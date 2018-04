Fiorentina, Salica: "Domani ce la giochiamo. Della Valle vicini alla squadra"

© foto di Giacomo Morini

Nell'ambito del progetto Uisp "Sport in libertà". Salica ha consegnato alla squadra dei detenuti le 20 maglie della Fiorentina, poi la formazione della casa circondariale ha affrontato la squadra degli Anelli Mancanti (squadra costituita da rifugiati e richiedenti asilo). Una delegazione della squadra di Sollicciano sarà inoltre ospite della Fiorentina il 13 maggio allo stadio in occasione di Fiorentina-Cagliari. Queste le parole del vice presidente della Fiorentina Gino Salica: "Il nostro dovere è quello di dare un contributo per dare un momento di gioia e di riscatto a questi ragazzi. E' un valore morale che le società come la nostra devono avere. Questo evento sarà solo il primo di una lunga serie. Per quello che possiamo fare, è un contributo che dobbiamo dare, una goccia che però può fare da cassa di risonanza per i problemi delle varie strutture. Alcuni ragazzi del carcere ospiti contro il Cagliari? Per quel poco che possiamo fare, l'idea di ospitare una delegazione per l'ultima partita casalinga del campionato è un bel gesto. Speriamo di potergli far passare una bella giornata e speriamo che possano mandare ai colleghi un messaggio positivo e di riscatto. Con la nostra presenza vogliamo sollecitare l'attenzione ai problemi giganteschi che ci sono all'interno dei carceri. La partita di domani? Ci aspettiamo una bella partita con lo stadio pieno. E' una partita molto importante sia per noi che per loro. Deve essere un evento di sport e tutto il resto conta poco. Devono disputare una bella partita. Non me la sento di dire vinca il migliore, ma noi ce la giochiamo perché abbiamo molte chance e dobbiamo crederci fino alla fine. Andrea Della Valle? Lui e Diego sono vicinissimi. E' la conferma per tutti ma non c'è neanche da commentare questa presenza fisica".