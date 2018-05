Fiorentina, Salica: "Gara contro il Napoli lezione di sport. Non era facile"

© foto di Federico De Luca

Questa un’anticipazione di un’intervista al vicepresidente della Fiorentina Gino Salica che andrà in onda questa sera su Italia 7 all’interno della trasmissione Salotto viola: “Speravamo che quella di domenica fosse giornata di sport: è stato tutto corretto ed abbiamo dato una lezione di sport. Non era facile per noi giocare una gara come quella che abbiamo disputato contro il Napoli e allontanare i cattivi pensieri che c’erano attorno a questa gara. Con la nostra grande prestazione abbiamo ridato credibilità a questo sport. La finale di Coppa Italia contro il Napoli rimane ancora una ferita profonda”.