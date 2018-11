Fiorentina, Salica: "I nostri giocatori devono trasmettere onestà e lealtà"

Il vicepresidente della Fiorentina Gino Salica ha rilasciato alcune parole a margine di un evento a Palazzo Vecchio a Firenze: "Spero che la visibilità e la forza mediatica che la Fiorentina ha a Firenze e in questa zona porti degli ottimi risultati anche grazie ad eventi come questo. Noi crediamo di poter fornire un contributo molto importante allo sviluppo delle nuove generazioni. Abbiamo ampliato un sacco di progetti nelle scuole che coinvolgono tanti bambini. Ringraziamo il Comune di Firenze per la possibilità di poter fare tutto ciò e questo progetto ci ha fatto conoscere una realtà molto importante per questi bambini e anche valori come la lealtà e l'amicizia. Credo che portare i bambini al centro sportivo facendogli vedere gli spogliatoi sia stato molto emozionante per loro, come anche l'incontro con i giocatori. I nostri giocatori devono trasmettere questi valori ed elementi di lealtà, onestà e fairplay in campo, e dal momento in cui fanno tutto ciò non è altro che un motivo di orgoglio per tutti noi". Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Firenzeviola.it.