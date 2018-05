Fiorentina, Sanchez: "Poco spazio in viola, Mondiale grazie all'Espanyol"

Azzurri, esami per Zaza e Immobile

Batistuta a Firenze, ma per diventare allenatore: si è iscritto a Coverciano

Aggressione Sean Cox, confermato il fermo per i due tifosi romanisti

Play off B e C: dopo il rinvio le finali si giocheranno lo stesso giorno

Pioli a D'Aversa: "Prevedo Fiorentina-Parma alla prima. Ma spero di no"

Serie A, le quote: effetto Ancelotti sul Napoli

Baresi: "Per Ancelotti il Napoli è uno stimolo, bel colpo di ADL"

Finale Champions, Salah non interrompe Ramadan

Fiorentina, Bigica confermato come tecnico della Primavera

Serie A femminile, nota dei club: "Non fermare percorso"

Ics-Anci, 100 mln a Comuni per impianti

Football Leader 2018, premi anche per Monchi e Raiola

Colonnese: "Balotelli-Roma sì. Nainggolan non è un campione"

Cerruti: "Vidal piace ad Ancelotti. Sarri non dura al Chelsea"

Petricca: "Hamsik in Cina? Affare possibile"

Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale colombiana Carlos Sanchez ha parlato così ai microfoni di ESPN dal ritiro dei Cafeteros : "Sono contento di essere qui con la Nazionale e di poter partecipare al Mondiale. Espanyol? Era quello di cui avevo bisogno. Alla Fiorentina non stavo avendo continuità, l'Espanyol mi ha aperto le sue porte e la voglia di andare al Mondiale mi ha permesso di fare una buona stagione. È questo che mi ha permesso di essere qui adesso".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy