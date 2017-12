Fiorentina, Saponara: "Disponibile a giocare a centrocampo"

© foto di Giacomo Morini

Il fantasista della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato del momento che sta vivendo ai microfoni di RadioSportiva: "Sto bene. Mi sono ripreso dall'infortunio e sto cercando la condizione migliore con intensità per aiutare la squadra. Con la Lazio abbiamo agguantato il pari ed è un bel segnale. Io provo ad aiutare gli altri rispettando le scelte del mister. Ho voglia di confermare le mie qualità al cospetto dell'ambiente viola. Non poterla mettere in atto è stato un gran dispiacere, specie a causa della ricaduta. La società e i compagni mi sono stati vicini, li ringrazio e spero di ripagare la loro fiducia. Il momento nostro può sembrare difficile ma a Roma abbiamo dimostrato di poter lottare con chiunque, abbiamo giocato bene e messo sotto loro, forse meritavamo anche qualcosa di più. Possiamo crescere e migliorare. Europa? Sarebbe una grandissima soddisfazione. Il nostro obiettivo è di crescere, abbiamo anche tanti ragazzi giovani dall'estero. Se riusciremo a togliersi soddisfazioni ben vengano. Io a centrocampo? Sono a disposizione, mi basta stare in campo. I movimenti e le posizioni variano durante la gara, non mi sono mai sentito legato ad una posizione specifica anche se ho fatto sempre il trequartista. VAR? Sono contento, rende il calcio più pulito, equilibrato ed onesto. Diamo la possibilità agli arbitri di sbagliare, visto che ora sono principianti. Napoli-Juve? La Juve è favorita per quanto fatto finora anche se il Napoli ha una marcia superiore. Arriveranno vicine fino in fondo, ma c'è anche l'Inter. Con uno come Spalletti ci si poteva aspettare. Io in azzurro con il nuovo ct? Prima di dire qualsiasi cosa devo scendere in campo io e meritarmelo. Per qualsiasi giocatore la Nazionale è la massima ambizione. Ho questo sogno nel cassetto e spero di coronarlo".