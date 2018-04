Fiorentina, Saponara: "Oggi poco lucidi. Napoli? Onoreremo la sfida"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole di Riccardo Saponara nel post partita di Sassuolo-Fiorentina: “Avrei voluto mettere la ciliegina sulla torta dopo la fascia da capitano anche con i tre punti. Oggi ci servivano assolutamente. Oggi è mancata l’aggressività e la lucidità: ci siamo incaponiti e siamo stati meno lucidi del solito. Non penso che siamo stanchi, questo è un episodio a sé perché contro Spal e Lazio abbiamo fatto una buona prestazione. Oggi abbiamo cambiato tanti giocatori rispetto alla Lazio: dobbiamo riguardare ciò che abbiamo sbagliato. Peccato, è una battuta d’arresto che non ci deve fermare. Ancora un rosso? Oggi non riuscivamo a pressare bene, Bryan ha peccato forse di poca lucidità nel secondo giallo. Il rosso ci ha chiaramente tagliato le gambe, se avessimo chiuso il primo tempo sullo 0-0 avremmo avuto un po’ di tranquillità. L’impresa col Napoli? Sì, non sarà semplice ma abbiamo il dovere di onorare quello che abbiamo fatto fino ad ora”.