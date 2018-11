© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia per l'acquisto del cartellino di Federico Chiesa, attaccante esterno classe 1997 della Fiorentina e della nostra nazionale: come riporta Fox Sports, infatti, il giocatore viola, obiettivo di mercato bianconero, è un vero e proprio pallino di Marotta, pronto a fare uno sgarbo alla sua ex squadra. La Fiorentina, dal canto suo, cederà il suo asso per una cifra a partire da 70 milioni di euro. L'asta, insomma, è pronta ad iniziare.