Fiorentina, sfumato Pjaca. Il sogno ora è El Shaarawy

Il vero obiettivo di mercato della Fiorentina, secondo la Gazzetta dello Sport, è Stephan El Shaarawy della Roma. La trattativa per Pjaca della Juventus sembra arrivata ad un punto morto, così Pantaleo Corvino si è messo a lavoro per trovare un'alternativa. Ed il preferito sarebbe proprio il Faraone giallorosso, per il quale però Monchi non valuta la cessione in prestito. Pista difficile quindi, con Corvino pronto comunque a pescare all'estero in caso di fumata nera.