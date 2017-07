Fiorentina, si complica la pista Kranevitter

Si complica la pista Kranevitter per la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal QS-La Nazione, il centrocampista, rientrato all'Atletico dopo il prestito al Siviglia, ha chiesto al suo club di rimanere o di essere ceduto a titolo definitivo. Un atteggiamento che complica la manovra di Corvino, che punta a prendere il giocatore in prestito per poi riscattarlo nel 2018.