Fiorentina, si lavora al rinnovo dei giovani: dopo Militari anche Ranieri

© foto di Federico De Luca

Non si ferma l'ondata di rinnovi in casa Fiorentina a livello giovanile: dopo il rinnovo di Gabriele Gori fino al 2021, il club viola si sta infatti muovendo per blindare altre pianticelle italiane sulle quali costruire il proprio futuro. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, la Fiorentina nelle passate settimane ha rinnovato fino al 2021 il contratto anche del regista classe '99 Alessio Militari (il cui ingaggio varierà in base a dei bonus relativi alle presenze del giocatore in prima squadra) ed è al lavoro per rinnovare gli accordi anche con il terzino sinistro Luca Ranieri ed al contempo per riscattare in via definitiva dal Bari il difensore Giuseppe Scalera, arrivato in gennaio assieme a Gaetano Castrovilli. Fiorentina al lavoro per il futuro, con le idee chiare.