Fiorentina, si monitora il centrocampista Skhiri del Montpellier

Il mercato in casa Fiorentina entra nel vivo e quando Pantaleo Corvino si muove non lo fa mai a caso. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il dg viola in queste ore si troverebbe in Svizzera, per la precisione a Ginevra, dove avrebbe avuto modo di assistere dal vivo al match amichevole tra Tunisia e Turchia. Tra i nomi che Corvino sta monitorando in questo periodo c’è infatti quello del centrocampista turco Ellyes Skhiri, mediano classe ’95 di proprietà del Montpellier, che stasera ha giocato titolare.