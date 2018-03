Fiorentina, sicuri i riscatti in estate di Saponara e Pezzella

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato della Fiorentina che ha già messo in preventivo di spendere 17,5 milioni di euro in estate per due riscatti: il primo, obbligatorio, è da 8 milioni di euro per Riccardo Saponara dall'Empoli. Poi i 9,5 che a fine stagione i viola verseranno al Betis Siviglia per German Pezzella. Dubbi, invece, sul riscatto dall'Atalanta per 6 milioni di euro di Marco Sportiello.