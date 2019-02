© foto di Insidefoto/Image Sport

Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro la SPAL: "Sembra che quando non fai gol fai male le cose. Uno quando da tutto è sempre tranquillo. Sono qui per aiutare la squadra".

Hai fatto davvero un gran gol. "Grazie. Lavoro tutti i giorni per dimostrare quella forza e quell'energia necessarie".

Come vivi l'arrivo di Muriel? "Le scelte le fa il mister per il bene della squadra. Abbiamo vinto oggi e siamo in semifinale di Coppa Italia, io darà sempre il massimo".

Papà che farà con la Juve? "Speriamo che sia una grande partita, mercoledì andremo tutti a vederla".