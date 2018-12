Fiorentina, Simeone: "Chiedo scusa ai tifosi per l'esultanza"

© foto di Federico De Luca

L’attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sull’Empoli per 3-1: “Voglio chiedere scusa per la reazione dopo il gol. Sono state settimane complicate, sono stato troppo nervoso. Nel momento del gol volevo solo urlare la mia rabbia, non ho niente contro i tifosi. Sono qui per chiedere scusa, sono una persona che quando sbaglia lotta, si rialza e dimostra di voler dare di più.Fastidi? Eravamo in un momento difficile, il fastidio di non segnare o non vincere poi magari è tale che è normale se ci abbassiamo o se la gente ci dice qualcosa perché vuole vincere. Sono stati due mesi difficili ma l’anno scorso fu uguale, e ne siamo usciti. È normale se sei una squadra giovane, ora per tornare a vincere dobbiamo avere la testa di oggi. Fine di un incubo? Sì, quando non vanno bene le cose cominci a sbagliare, comunque ci sono momenti in cui devi stare vicino alle persone che ami e che ti danno la spinta giusta, come la mia famiglia. Partita della svolta? Abbiamo iniziato male, è normale dopo questi due mesi in cui abbiamo sofferto. È vero che come la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare a noi stessi, che siamo in campo e che volevamo tornare a fare quello che abbiamo fatto l’anno scorso. Obiettivo? Dall’inizio del campionato sapevamo di dover far meglio dell’anno scorso, ma l’obiettivo è crescere come squadra è come gruppo. L’importante è essere forti e lottare come sempre”.