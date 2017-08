Fiorentina, Simeone: "Essere qua un sogno. Giocherò sempre con garra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giovanni Simeone, dopo la presentazione in sala stampa, ha parlato anche ai microfoni del TgR Toscana: "Quando vedremo la miglior Fiorentina? Penso che ci vorrà del tempo. Siamo un gruppo con tanti nuovi e tanti giovani, abbiamo bisogno di tempo per lavorare tutti insieme e al più presto giocheremo bene. Se ieri era calcio di rigore? Per me sì. Ho sentito il tocco di Miranda e per me era rigore. Però con il VAR sceglie l'arbitro in base a quello che vede. Obiettivi? Crescere come già fatto l'anno scorso. So che ho ancora tanto da migliorare. Devo guardare, capire e abituarmi. Ho tanto da fare e il mio primo obiettivo è diventare come uno dei tanti giocatori passati dalla Fiorentina. Cos'è per me la Fiorentina? E' un sogno e cercherò di restare a Firenze il più possibile. La partita con la Samp? Per me è una partita importante, ma non sarà un derby. Voglio vincere subito per riscattarci dalla sconfitta contro l'Inter, penso che sia un'opportunità per fare tre punti. Un messaggio per i tifosi? Che non mi mancherà mai la voglia di lottare. Sia che giochi bene o giochi male non smetterò mai di avere la garra, la cattiveria. Se segnassi? Esulterei tirando fuori tutta la voglia che ho di fare gol, che è tanta".