Fiorentina, Simeone: "L'Atletico sarebbe il top per me e mio padre"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal ritiro dell'Argentina ha parlato l'attaccante viola Giovanni Simeone. Ecco le sue parole all'emittente Fox Sports Argentina in vista dell'amichevole di prestigio che attende la Seleccion albiceleste contro il Brasile: "Di Scaloni mi hanno colpito la sicurezza e l'attenzione. Poi quando ci parla sembra sempre fiducioso. Ma non decidiamo noi se deve restare. Maglia dell'Argentina? Mio nonno mi diceva così: un minuto con la Seleccion vale come un'ora in un club. Se ho avuto questa chance dopo soli due anni che sono in Europa significa che posso fare ancora di più. Essendo io giovane capisco cosa significa rappresentare tutta la nostra gente. Le basi che stiamo costruendo sono molto buone, il cammino è quello giusto. Mio padre ct? Mi piacerebbe, ma dice sempre che non è il momento. Atletico Madrid? Non c'è mai stata questa possibilità. Mio padre non me ne ha mai parlato, per noi sarebbe il top: è qualcosa che sentiamo dentro di noi".