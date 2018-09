Fiorentina, Sottil: "Esordio emozionante: sia un punto di partenza"

© foto di Giacomo Morini

Riccardo Sottil, esterno della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima della partita che attende i viola in casa contro la SPAL: "L'esordio è sempre emozionante soprattutto per chi ha 19 anni come me. Non deve essere un punto d'arrivo ma di partenza, e io lavoro ogni giorno perché succeda. Figli d'arte? Sì, siamo tre. Può essere un vantaggio avere consigli giusti da casa. Oggi è una partita importante per noi, cercheremo di superare le SPAL. Che giocatore sono? Estroso, mi piace l'uno contro uno. Sono rapido e veloce ma devo migliorare su molti aspetti, cerco di farlo seguendo i consigli del mister ogni settimana. Però ho i piedi migliori di mio padre! (ride. ndr)".