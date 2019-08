© foto di Giacomo Morini

Riccardo Sottil, in gol anche questa sera nel successo della Fiorentina per 4-1 in amichevole con il Galatasaray, ha così parlato a ViolaChannel: "Serata bellissima sia per me che per la squadra. Finalmente ho segnato a Firenze, ora dobbiamo continuare così e non mollare di un centimetro in vista di Coppa Italia e campionato. Ci stiamo allenando ad alta intensità, e questo è fondamentale. A New York faceva caldo ma l'abbiamo superato. Il mio obiettivo è rimanere qui e mettere in difficoltà il mister ogni giorno. Devo continuare così, pedalare e rigare dritto".