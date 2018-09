Fiorentina-SPAL, 3-0 il finale: ottima viola. Prima gioia in A per Pjaca

Risultato finale Fiorentina-SPAL 3-0 (18' Pjaca, 28' Milenkovic, 56' Chiesa)

© foto di Federico De Luca 2018

Una gara dominata dall'inizio alla fine. La Fiorentina porta a casa altri 3 punti sbarazzandosi senza troppe difficoltà della SPAL, una delle squadre più in forma del momento.

PARTENZA SPRINT - Inizia benissimo la Fiorentina che con i suoi attaccanti crea parecchie occasioni da gol. E dopo una prova generale di Milenkovic, il cui gol viene annullato per giusto fuorigioco, ecco il vantaggio firmato Marko Pjaca, alla prima realizzazione in Serie A. I viola però non diminuiscono la pressione, anzi. Dopo un paio di belle sgroppate di Lazzari sulla destra, i gigliati riprendono in mano il pallino del gioco e trovano il raddoppio proprio con Nikola Milenkovic, bravo a staccare di testa sull'angolo di Veretout e ad anticipare un colpevole Gomis.

IL COPIONE NON CAMBIA - Nella ripresa, proprio quando ci si aspetterebbe la reazione della SPAL, è ancora la Fiorentina a fare la partita. E infatti dopo un tiro strozzato ecco salire in cattedra Federico Chiesa, che dopo aver pressato e fatto perdere palla a Missiroli, riceve l'assist corto di Pjaca e fulmina Gomis da dentro l'area di rigore. Dal 3-0 viola la partita scivola via senza grossi sussulti, con la Fiorentina padrona del campo ed il VAR che cancella un rosso frettoloso sventolato a Kurtic. Nota di merito per il giovane David Hancko: il terzino sinistro classe '97 si è reso protagonista di un ottimo esordio in Serie A, con Pioli che l'aveva mandato in campo dopo l'intervallo al posto dell'ammonito Biraghi.