Fiorentina-SPAL, le formazioni: torna Lafont. Pjaca-Chiesa con Simeone

© foto di Federico De Luca

Zero sorprese per il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli, che per la sfida contro la SPAL manda in campo tutti i suoi titolari, Chiesa compreso. In porta, dopo l'infortunio, rientra Alban Lafont. Leonardo Semplici invece si scosta dal solito 3-5-2 schierando i suoi, almeno in partenza, con un più quadrato 4-4-2. Che però, a gara in corso e a seconda delle fasi di gioco, può comodamente cambiare. Queste le formazioni ufficiali:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Pjaca.

SPAL (4-4-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe, Fares; Lazzari, Schiattarella, Kurtic, Missiroli; Petagna, Antenucci.