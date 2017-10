Fiorentina, Sportiello: "Ieri cancellata la sconfitta contro il Chievo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, ha parlato a margine dell'evento organizzato da Save the Children a Milano: "La partita di ieri? E' andata bene, abbiamo fatto un'ottima gara. Dovevamo cancellare in fretta la prestazione di Verona e ora c'è un'altra battaglia da affrontare. Ogni domenica è una partita a sé. Come dico sempre dovremo giocare la partita della vita, come tutte quelle che dobbiamo affrontare". A riportarlo è Firenzeviola.it.