Fiorentina, Sportiello: "Orgoglioso di ieri. Fatto passo in avanti"

Marco Sportiello, protagonista ieri sera di una partita fantastica, ha affidato ad Instagram le sue sensazioni sul match e sulla sua esperienza in viola: "Orgoglioso della prestazione - ha detto - e della strada intrapresa da questo gruppo, ho fatto solo il mio lavoro: dispiace per la mancata vittoria! Noi preferiamo parlare in campo: alla Fiorentina sto crescendo e sono certo di aver fatto un passo in avanti, e sono felicissimo. Adesso avanti così".