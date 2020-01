© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spunta il nome di Franco Vazquez per la Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Nazione, nel punto di mercato sui viola, da qualche ora è spuntata una mossa a sorpresa che rimanda direttamente al passato (a Palermo) di Iachini. La Fiorentina ha chiesto informazioni sull'argentino, con passaporto italiano, tesserato per il Siviglia. Il centrocampista (30 anni) ha un contratto in scadenza nel 2021 e la sua valutazione arriva a 10 milioni di euro.