Fiorentina, Stepinski e Kownacki le alternative per l'attacco

Non solo Sansone e Zeneli. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport la Fiorentina valuta anche alcune alternative. Sotto la lente c'è anche il giovane attaccante della Sampdoria Kownacki: il ragazzo non sta trovando spazio in blucerchiato ed il suo agente sta cercando una soluzione per gennaio, con l'Empoli che segue con molto interesse l'attaccante. L'altro nome è quello di Stepinski del Chievo: convincere il club clivense a gennaio potrebbe non essere così scontato.