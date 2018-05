Fiorentina, Thereau: "Stiamo bene. Un risultato ci farebbe sognare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina, ha parlato a Premium Sport prima della partita sul campo del Genoa: "All'inizio dell'anno non pensavamo di essere in questa posizione a ridosso dell'Europa. Se ricordiamo l'andata abbiamo creato poche occasioni perché loro chiudono bene gli spazi. Stiamo bene e un risultato qui ci farebbe sognare. Abbiamo preparato bene la partita e speriamo vada tutto come vogliamo".