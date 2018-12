© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da La Nazione la Fiorentina avrebbe già avviato la trattativa con il Siviglia per Luis Muriel, con il club spagnolo pronto ad ascoltare eventuali proposte per l'attaccante colombiano. L'idea viola è quella di rilevarlo col prestito con diritto di riscatto da fissare per giugno.