Fiorentina, tre nomi per l'attacco: Sansone in pole

© foto di Federico De Luca

Tre uomini per una maglia, scrive Il Corriere Fiorentino questa mattina. Corvino cerca un attaccante esterno per completare il tridente, i candidati sono Nicola Sansone, Marko Pjaca e Rodrigo De Paul. Il primo sembra essere in pole: il Villarreal ha aperto al prestito con diritto di riscatto, il giocatore ha detto sì ai viola. Adesso i due club devono ragionare sulle cifre dell'operazione. Più complesso arrivare a Pjaca, mentre per De Paul la Fiorentina aveva offerto 9 milioni più 2 di bonus: cifra non ritenuta all'altezza, con il club friulano che ne chiede almeno 15.