Fiorentina-Udinese, Teodorczyk pronto all'esordio dal 1' al Franchi

Ultime dai campi per quanto riguarda Fiorentina-Udinese, sfida che vede i viola giocare per la seconda volta in casa di fila dopo il roboante 6-1 contro il ChievoVerona. Con la squalifica di Veretout possibile conferma per Edimilson, anche se Noorgaard preme per esordire. Nel tridente attesa per Pjaca, anche se dal primo minuto dovrebbe partire ancora Eysseric con Simeone e Chiesa, mentre in difesa nessuna novità rispetto al poker visto all'esordio.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Edimilson, Benassi, Gerson; Eysseric, Simeone, Chiesa.

Nei bianconeri il rientro di Musso mette in dubbio la titolarità di Scuffet, che dovrebbe però essere confermato almeno fino alla sosta. Possibile turno di stop per Nuytinck, mentre davanti si fa spazio l'ipotesi di un esordio di Teodorczyk, con Lasagna che arretra nel tridente alle spalle della punta. Paga per tutti Barak, non scintillante nelle prime due uscite bianconere.

UDINESE (4-2-3-1): Scuffet; Larsen, Nuytinck, Troost-Ekong, Samir; Behrami, Fofana; Machis, Lasagna, De Paul; Teodorczyk.