Fiorentina, un cda con sfondo mercato. Pezzella verso il riscatto

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Fiorentina inizia a muoversi per il futuro. Nel consiglio di amministrazione di oggi ci sarà spazio per questioni di bilancio e diritti tv, fra le altre cose. Ma pure per parlare di mercato. Perché alla presenza dell'intera dirigenza gigliata potrebbe venire 'ratificata' l'intenzione di attivare l'opzione per il riscatto di German Pezzella dal Betis Siviglia. L'argentino è arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto a poco meno di 10 milioni di euro, cifra più che spendibile per una delle migliori sorprese della stagione viola (almeno nella prima parte). Per questo già nelle prossime ore i viola potrebbero comunicare al Betis la loro intenzione per avere il controllo totale sul giocatore. Che di estimatori in giro per l'Europa ne ha già parecchi: in Spagna, certo, dove l'Atletico Madrid in passato si è mosso per lui. Ma pure altri club lo hanno fatto, su tutti lo Zenit. Ma per parlare di eventuali interessamenti è decisamente presto. Per ora giusto puntare al riscatto, poi in estate si vedrà.