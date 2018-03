Fiorentina, venerdì il CdA: conti ok. Via al rilancio viola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si parla di CdA viola e di prospettive future per la Fiorentina sulle pagine del Corriere Fiorentino in edicola questa mattina: come spiega il quotidiano, nel consiglio di amministrazione in programma venerdì si parlerà di centro sportivo giovanile, programmi di investimento futuri, approvazione del bilancio chiuso nel dicembre scorso e probabilmente stadio: sarà dunque un CdA «tecnico», in quanto analizzerà i numeri e le prospettive economiche del club. Il taglio dei costi e le maxi plusvalenze con cui si è chiuso il mercato infatti hanno ripianato le vecchie passività: all'orizzonte c’è un aumento considerevole del fatturato grazie all'impennata dei ricavi da diritti tv e quindi anche un incremento del monte ingaggi della squadra. Pur nell'autofinanziamento, Corvino potrà puntare a comprare giocatori con stipendi più alti (e quindi teoricamente migliori).