Fiorentina, Venuti tornerà in viola: ipotesi Santon per la corsia sinistra

Sulle pagine de La Repubblica si parla anche dei movimenti di mercato della Fiorentina per quel che riguarda le corsie laterali, in vista della prossima stagione. Lorenzo Venuti tornerà a casa dopo gli anni di prestito e potrà affiancare Laurini sulla fascia destra. A sinistra invece piace Davide Santon, il cui procuratore è amico di Corvino e per questo il dg avrebbe un canale preferenziale. L'agente dovrà però prima capire le intenzioni dell'Inter e poi, eventualmente, intavolare una trattativa con la Fiorentina.