Fiorentina, vicinissimo il difensore Hancko dello Zilina

In attesa dell'ultima neopromossa, le 19 società certe della partecipazione alla Serie A 2018/19 hanno tutte scelto l'allenatore con cui iniziare il campionato. Oggi, infatti, sia il Sassuolo che il Bologna hanno reso noto il nome dell'allenatore, rispettivamente Roberto De Zerbi...

Certi amori non finiscono: Inzaghi vuole Paloschi al Bologna

Torino, il pres. del Santos: "Offerte per Verissimo non ci soddisfano"

Serie A, 23 tecnici sotto contratto e una panchina libera (per poco)

Bologna, valzer dei portieri. Shopping a Venezia per il dopo Pulgar

Chelsea, offerta da undici milioni di euro per Albiol e Sarri

Chievo, idea Sau ma il giocatore non vuole lasciare Cagliari

Torino, come vice Belotti tornano di moda Falcinelli e Nestorovski

Serie A, diritti tv: aperte le buste, non raggiunto minimo garantito

Fiorentina, incontro in corso con l'entourage di Soucek

Un perdente di successo. De Zerbi, gioco e cuore per il Sassuolo

Valencia, dirigenza in Italia: sul tavolo il futuro di Cancelo e Zaza

Il difensore centrale classe '97 Dávid Hancko a un passo dal trasferimento alla Fiorentina . Come riporta Sky , praticamente chiuso l'accordo con lo Zilina, club slovacco.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy