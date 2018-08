Fiorentina, Vitor Hugo: "Pioli un maestro per noi difensori"

© foto di Giacomo Morini

Il difensore della Fiorentina, Vitor Hugo, ha parlato a Radio Bruno Toscana commentando vari temi dell'attualità viola: "La settimana dopo il 6-1? Una settimana tranquilla perché abbiamo giocato molto bene, ci dobbiamo preparare bene per domenica contro l’Udinese. C’è la voglia di andare a 6 punti, vogliamo fare un’altra partita di grande livello e penso che contro l’Udinese possiamo farlo. Abbiamo sbagliato qualcosa e dobbiamo cercare di evitare questi errori banali. Gerson? Si è integrato molto bene. Quando si sente come a casa lui gioca benissimo e domenica ha giocato davvero bene, speriamo che domenica possa fare lo stesso. Europa League? Il nostro obiettivo è fare meglio dell’anno scorso per arrivare più in alto possibile. Pensavamo di giocarla quest’anno, abbiamo iniziato prima la preparazione e ci siamo allenati molto bene. Il mio rapporto con il mister? Pioli si è legato molto con noi, è stato bravissimo nel momento del bisogno. Sa sempre cosa deve fare un difensore visto che lui ha giocato in quel ruolo. Ci aiuta tanto a noi difensori", le parole riportate da Firenzeviola.it.