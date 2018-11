Fiorentina, Vitor Hugo: "Studio CR7 e lo fermo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lunga intervista di Tuttosport a Vitor Hugo, difensore centrale della Fiorentina, che parla della sua sfida alla Juventus, in particolare con Cristiano Ronaldo. "È la mia seconda stagione in Italia e ho visto tanti attaccanti, di recente ho duellato con Icardi e Dzeko. Ronaldo però è di un altro pianeta, detto questo pure lui è umano. La Juve non è solo CR7, ha qualità immensa".