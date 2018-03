Fiorentina, vittoria in nome di Davide. Segna Vitor Hugo, omaggio da brividi

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminata la prima partita della Fiorentina senza il capitano Davide Astori. Una gara senza dubbio particolare, con il Franchi che ha tributato il giusto omaggio al suo capitano. Un silenzio assordante ha accompagno le squadre in campo, poi al minuto numero 13 Pezzella ha messo la palla fuori e le squadre si sono fermate per ricordare Astori. Da brividi la coreografia della Fiesole, con i tifosi viola che hanno composto la scritta "Davide 13". Il risultato oggi forse era la cosa meno importante, ma nonostante tutto i viola sono riusciti a vincere ed a dedicare la vittoria all'eterno capitano. 1-0 il punteggio finale in favore dei viola, con la rete, che per uno strano caso del destino, è arrivata alle 13.00 in punto e porta la firma di Vitor Hugo: numero 31 sulle spalle, lui che oggi è sceso in campo proprio per sostituire lo sfortunatissimo capitano viola. Al triplice fischio le lacrime di tutti i giocatori viola in mezzo al campo, una giornata che nessuno dimenticherà mai.