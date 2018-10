Fiorentina, Yazici piace dall'estate. A gennaio operazione fattibile

© foto di Marco Conterio

Il quotidiano La Nazione fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Yusuf Yazici, talento turco del Trabzonspor classe '97. Già in estate la Fiorentina si era mossa per lui con un'offerta ufficiale da 12 milioni, ma i turchi avevano risposto picche chiedendone almeno 16. Yazici alla fine è rimasto a Trebisonda e a gennaio la situazione potrebbe essere diversa rispetto all'estate. E la Fiorentina, in quel caso, si farebbe trovare pronta.