Fiorentina, Zekhnini entusiasta: "Viola un sogno che diventa realtà"

© foto di Giacomo Morini

L'esterno norvegese dell'Odd Rafik Zekhnini ha commentato così al portale nrk.no il suo trasferimento alla Fiorentina: "Questo per me è un sogno che diventa realtà. La Fiorentina ha mostrato grande interesse. Non è facile però lasciare l'Odd, il club che mi ha dato spazio e visibilità. Lo ringrazio tanto".