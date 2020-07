Firpo può accettare il trasferimento all'Inter: l'esterno rientrerebbe nell'affare Lautaro

vedi letture

Junior Firpo potrebbe rientrare nell'affare Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'esterno del Barcellona può accettare il trasferimento in nerazzurro: il giocatore dominicano naturalizzato spagnolo vuole maggiori garanzie che attualmente il club non è in grado di dargli. La trattativa è comunque complessa, ma le parti potrebbero accettare lo scambio, con un conguaglio economico in favore dell'Inter. Conte, in caso di esito positivo, potrebbe rinforzare ancora la batteria di esterni da utilizzare nel 3-5-2. Ora la palla passa alle due società che dovranno trovare l'accordo per concludere la maxi operazione di mercato.