Flamengo, Dorival su Paquetà al Milan: "Può arrivare ai livelli di Kakà"

Il tecnico del Flamengo, Dorival, parla di Lucas Paquetà, prossimo giocatore del Milan. "Lui come Coutinho? Ogni situazione ha delle particolarità. Cou era già pronto per l'Europa ed ha sfruttato quel momento. Lucas come Kakà? Sono difficili da paragonare ma se continuera così -riporta Globoesporte-, è in grado di raggiungere livelli molto vicini a Kakà".