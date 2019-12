© foto di Giacomo Iacobellis

Per la conferma di Gabigol al Flamengo la trattativa procede avanti, piano. Stando a quanto riportato da GloboEsporte, infatti, la dirigenza rubronegra fa trapelare la convinzione che lo scorrere del tempo giochi a suo favore. Gli incontri avvenuti dopo il Mondiale per Club hanno portato ad un accordo con l'Inter, club titolare del cartellino del giocatore, sulla base di 16 milioni di euro per l'80% dei diritti economico. Ciò che manca è l'ok definitivo del calciatore che ha ricevuto alcuni sondaggi da club europei.