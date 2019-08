Flamengo in missione per Balotelli. Vicepresidente e ds volano in Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I dirigenti del Flamengo in queste ore sono salpati da Rio de Janeiro, con l'intenzione di chiudere per Mario Balotelli. L'attaccante, corteggiato in queste ore dal Brescia e dall'Hellas Verona, e osservato dalla Fiorentina, è l'obiettivo primario dei rubio-negros, che stanno provando la stretta decisiva per il classe '91. Probabile tappa a Lisbona per i due emissari: in casa Flamengo si sono mossi addirittura il vicepresidente Marcelo Braz e il ds Bruno Spindel. Lo riferisce O Globo.