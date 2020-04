Florentino Perez ha deciso: vuole Donnarumma. Juventus defilata per il portiere del Milan

vedi letture

E’ pronto l’assalto del Real Madrid per Gianluigi Donnarumma. Questo è quanto riportato da SportMediaset che parla della decisione di Florentino Perez di partire alla carica per l’estremo difensore rossonero durante la prossima sessione di mercato sfruttando anche le ridottissime possibilità di rinnovo del giocatore con il Milan. In seconda fila, in questo momento, la Juventus che punta al rinnovo di Buffon come secondo di Szczesny.