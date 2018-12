Florenzi: "Totti è la Roma. Under gioiello, mentre Kluivert è un pazzo"

ESCLUSIVA TMW - Accardi: “Palermo, non cambia nulla. Bologna, attenti”

“Zamparini non ha lasciato il Palermo perché rimane come consulente”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato palermitano Beppe Accardi. “Tendenzialmente - dice Accardi - rimane tutto com’era prima. Cambia la proprietà ufficialmente ma sostanzialmente non cambia niente”. Futuro...