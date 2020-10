Focolaio Lazio? Ecco chi ha rifatto il tampone sperando in una negatività in extremis

Sono cinque i giocatori della Lazio che in tarda mattinata hanno rifatto il tampone e sono in attesa dell'esito dello stesso per capire se, in extremis, potranno aggregarsi alla squadra che nel pomeriggio lascerà la Capitale per volare alla volta del Belgio. Si tratta di Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira.

Sicuramente non ci saranno nella lista dei convocati Lucas Leiva, Cataldi, Luiz Felipe, Strakosha e Armini, oltre agli infortunati Escalante, Lulic e Radu. Out anche Vavro, difensore che non è stato inserito nella lista UEFA.