FOCUS TMW - Arbitri e Serie A: come funziona il nuovo protocollo VAR

Fonte: in collaborazione con Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come funziona il VAR? La novità tecnologica applicata all'arbitraggio ha cambiato il modo di intendere il calcio: dopo la tendenza a utilizzarlo in modo molto generoso della prima stagione, la sua introduzione ai mondiali ha portato a un'applicazione molto più restrittiva del VAR, ribadita nel nuovo protocollo stilato dall'IFAB. Per orientarsi tra le decisioni arbitrali, ecco i nuovi criteri di utilizzo del VAR.

QUANDO INTERVIENE

Il VAR, Video Assistant Referee, è un ufficiale di gara con accesso indipendente ai filmati di gara che può assistere l'arbitro solo in due occasioni:

- chiaro ed evidente errore

- grave episodio non visto

PER COSA INTERVIENE

Il protocollo stabilisce anche i dettagli dei casi in cui il VAR può intervenire:

- rete segnata o no

- calcio di rigore o no

- espulsione diretta (quindi non seconda ammonizione)

- scambio d'identità da parte dell'arbitro

QUANDO CAMBIA DECISIONE

La decisione presa dall'arbitro non può essere modificata dal VAR a meno che non si presenti un "chiaro ed evidente errore".

CHI DECIDE SE CHIAMARE L'INTERVENTO

Solo il direttore di gara può avviare la procedura di 'revisione'. Il VAR, in autonomia, può solo raccomandare una revisione all'arbitro.

DECISIONE FINALE

Spetta sempre all'arbitro. Anche dopo un 'silent check' o un 'on field review'.