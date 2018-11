FOCUS TMW - Bologna, la cessione di Verdi salva il bilancio

© foto di Federico Gaetano

Il valore di produzione del Bologna 2017-18 ha avuto un’impennata del 27%, chiudendo a quota 92,8 milioni di euro. Quello che però fa specie è che i rossoblù abbiano, nonostante un aumento di un quarto del fatturato, chiuso ancora in rosso per 4,8 milioni di euro. La gestione normale vale circa 60 milioni, senza plusvalenze o costi straordinario.

I DIRITTI TELEVISIVI - Nel 2016-17 il bilancio rossoblù era imperniato quasi del tutto sui soldi provenienti dalle tv. In crescita nel 2017-18, di circa 3 milioni, intorno a quota 38, due terzi del fatturato netto. I ricavi commerciali sono in aumento, con 11 milioni (+7%) ma è evidente che senza una Serie A Saputo dovrebbe mettere una mano sul cuore e l’altra sul portafogli per la sopravvivenza.

I COSTI - Davvero spropositati rispetto sia alle premesse che al valore reale della rosa. 95,9 milioni di euro - poco più di 10 spesi negli acquisti, ci sono anche gli ammortamenti degli anni precedenti - che determinano, di fatto, il solito bilancio in negativo. Anche il mutuo per i lavori di ammodernamento e sistemazione dello stadio hanno inciso. La ricapitalizzazione di Saputo - 30,8 milioni - è fondamentale per sopravvivere.

GRAZIE A VERDI - È evidente che il Bologna 2017-18 non avrebbe potuto mantenere una situazione economica sana prescindendo dalla cessione, fondamentale per la plusvalenza di 25 milioni di euro, di Simone Verdi al Napoli. Nonostante questo il bilancio continua a essere negativo, nonostante il miglioramento rispetto al -16 del 2016-17. Da capire la prossima annata: gli arrivi di Falcinelli (10 milioni) Santander (6) e Skorupski (5+Mirante) porteranno a un quasi certo rosso, a meno di un arrivo in Europa poco preventivabile.