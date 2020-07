focus Classifiche a confronto: +12 Atalanta, Roma come un anno fa. Crollo Torino: -17!

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 30 giornate di Serie A. Rispetto a un anno la Juventus - che ha allungato in vetta dopo l'ultimo turno - ha sei punti in meno. Saldo positivo per Lazio e Inter, nonostante le ultime sconfitte. L'Atalanta di Gasperini ha ben 13 punti in più e dopo la vittoria di ieri è a un solo punto dal terzo posto.

Tra le squadre che hanno fatto peggio, spicca il -15 del Napoli, il -13 di Sampdoria e SPAL e soprattutto il -17 del Torino. Di seguito il dato.

Juventus 75 (-6 rispetto alla Serie A 2018/29 dopo 30 giornate)

Lazio 68 (+17)

Inter 64 (+8)

Atalanta 63 (+12)

Roma 48 (=)

Napoli 48 (-15)

Milan 46 (-6)

Hellas Verona 42 (in Serie B)

Bologna 41 (+14)

Sassuolo 40 (+5)

Cagliari 39 (+6)

Parma 39 (+6)

Fiorentina 34 (-5)

Sampdoria 32 (-13)

Udinese 32 (+3)

Torino 31 (-17)

Genoa 27 (-6)

Lecce 25 (in Serie B)

Brescia 21 (in Serie B)

SPAL 19 (-13)