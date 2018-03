FOCUS TMW - Classifiche a confronto: +2 Juve, +10 Napoli! Crollo Chievo

Classifiche a confronto dopo 29 giornate di Serie A. La Juventus capolista rispetto alla passata stagione ha due punti in più e si trova attualmente a +2 su un Napoli che, confrontato a quello dello scorso campionato, ha invece incrementato il suo bottino di ben dieci lunghezze.

Nonostante le tante squadre con una gara in meno, il Crotone e le due genovesi hanno un saldo positivo. In negativo spicca il -13 del Chievo Verona che dopo la sconfitta contro il Milan è piombato al terzultimo posto in classifica. Di seguito il dato.

Juventus 75 (+2 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 29 giornate)

Napoli 73 (+10)

Roma 59 (-6)

*Inter 55 (=)

Lazio 54 (-3)

*Milan 50 (-3)

*Sampdoria 44 (+3)

*Atalanta 44 (-11)

*Fiorentina 41 (-7)

*Torino 36 (-4)

Bologna 34 (=)

*Udinese 33 (-3)

*Genoa 30 (+1)

*Cagliari 29 (-3)

*Sassuolo 27 (-4)

*Chievo Verona 25 (-13)

SPAL 25 (in Serie B)

*Crotone 24 (+10)

*Hellas Verona 22 (in Serie B)

*Benevento 10 (in Serie B)

*=Una gara in meno