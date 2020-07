focus Classifiche a confronto: +8 Inter, +16 Lazio. Crollo Torino: -16 come la SPAL

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. Rispetto alla passata stagione, la Juventus capolista ha otto punti in meno. L'Inter che ieri sera è tornata al successo ha otto punti in più. Meno 16 per il Torino sconfitto a San Siro: al pari della SPAL fanalino di coda, i granata sono la squadra col confronto peggiore. Di seguito il dato delle 20 di Serie A.

Juventus 76 (-8 punti rispetto alla Serie A 2018/19 dopo 32 giornate)

Inter 68 (+8)

Lazio 68 (+16)

Atalanta 67 (+14)

Roma 54 (=)

Napoli 52 (-15)

Milan 50 (-5)

Sassuolo 46 (+9)

Hellas Verona 44 (in Serie B)

Bologna 42 (+11)

Cagliari 41 (+4)

Parma 40 (+5)

Fiorentina 36 (-4)

Sampdoria 35 (-13)

Udinese 35 (+3)

Torino 34 (-16)

Genoa 30 (-4)

Lecce 29 (in Serie B)

Brescia 21 (in Serie B)

SPAL 19 (-16)